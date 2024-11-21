Новые спецавтомобили Урал показали на видео

Ярославские сотрудники МЧС России получили новую спецтехнику на базе Урал Next

Главное управление МЧС России по Ярославской области получило два новых пожарных автомобиля на базе Урал Next – спецтехника носит индекс АЦ 6,0, то есть это пожарная цистерна объемом 6 кубометров. МЧС опубликовало видео об этих машинах, что позволяет рассмотреть их подробнее.

Показанные в ролике автомобили применяются как самостоятельные боевые единицы или же как насосная установка при работе в «перекачку» с одной или несколькими автоцистернами при тушении пожаров водой, воздушно-механической пеной в населенных пунктах и на промышленных объектах. Машины будут активно использовать на пожарных работах, а также при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий ДТП.

Автомобили повышенной проходимости и маневренности станут хорошим подспорьем в нелегкой работе пожарных и спасателей, отмечают в МЧС. Такие машины выпускает компания «Урал Пожтехника», а кроме того, подобную технику изготавливает компания «Приоритет» из Миасса, есть вариант 6-кубовой пожарной цистерны и у компании «Чайка-Сервис».

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: МЧС России, Урал Пожтехника, Рейс