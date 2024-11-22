Техника для логистики от АО ВТБ Лизинг: экспресс-поставка на гибких условиях

АО ВТБ Лизинг запускает комплексную программу финансирования для логистических компаний.

Клиентам доступны бестселлеры профильной техники с преимуществами от партнёров, гибкими параметрами сделки и поставкой от одного дня. Благодаря специальным условиям грузоперевозчики могут в короткие сроки модернизировать автопарк и масштабировать бизнес без значительных единовременных вложений из собственного капитала.

В программе участвуют все виды техники, применяемой в транспортировке и перемещении товаров: грузовая, подъёмно-погрузочная, складская и специальная техника, легковой и коммерческий транспорт, прицепы и полуприцепы. В рамках спецпредложения можно приобрести популярные в сфере логистики тягачи и самосвалы Shacman, Sitrak, FAW, Mercedes-Benz и Beiben, легковые авто Lada, ГАЗ и УАЗ, электромобили Evolute, Москвич, EVM PRO и другие востребованные транспортные средства от российских и зарубежных производителей.

Логистическим компаниям доступны гибкие условия лизинга – сниженные авансы, минимальные ежемесячные платежи, срок лизинга до семи лет, что позволяет сформировать оптимальный график оплаты и комфортно распределить нагрузку на бюджет. АО ВТБ Лизинг транслирует клиентам эксклюзивные скидки от поставщиков автомобилей и спецтехники, а также выгоду до 35% в рамках программ субсидированного лизинга от Минпромторга России.

Грузоперевозчики могут включить в договор дополнительные услуги, такие как регистрация в ГИБДД и доставка транспортного средства, а также сервисы по обслуживанию автопарка со скидками, и сэкономить до 20% на топливе, страховании, мойках, оплатах штрафов, шиномонтаже. Кроме того, за счёт налоговых льгот в лизинге компании на ОСН имеют возможность сохранить до 40% от стоимости приобретенной техники.

В рамках лизинговой программы предусмотрено оперативное одобрение и заключение сделки. Эксперты АО ВТБ Лизинг оказывают всестороннюю поддержку на каждом этапе: помогают с подбором техники, предлагают различные варианты финансирования и отвечают на любые вопросы, связанные с документами. Грузовые автомобили поставляются компаниям из собственного автопарка АО ВТБ Лизинг, благодаря чему отгрузка выполняется в короткий срок. При наличии в регионе поставки нужная техника может быть выдана уже на следующий день после оформления договора.

Подать заявку на приобретение в лизинг логистической техники на специальных условиях можно в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра: 8 800 551 19 18. Менеджеры АО ВТБ Лизинг подготовят индивидуальное предложение с учётом задач и потребностей конкретной логистической компании.

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