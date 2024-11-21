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Больше, мощнее и экономичнее: надежный, знакомый «немец» обновился

Концерн Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan 2025 года

Компания Volkswagen представила кроссовер Tiguan третьего поколения. Это совершенно новый автомобиль 2025 модельного года. Он получил улучшения в салоне, стал более мощным, а также более легким из-за использования алюминия в подвеске и конструкции кузова.

Обновленный Volkswagen Tiguan 2025
Обновленный Volkswagen Tiguan 2025
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Новинка получила обновленный турбодвигатель EA888 на 2 л. Он мощнее предыдущего, выдавая 201 л. с. вместо 184, и работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Согласно заявлению автопроизводителя, расход горючего при большей мощности уменьшился (не уточняется, на сколько именно).

Обновленный кроссовер построен на платформе MQB Evo вместо MQB Classic предыдущего поколения. У него более короткий задний свес, но размеры автомобиля больше, чем у предыдущей модели.

Обновленный Volkswagen Tiguan 2025
Обновленный Volkswagen Tiguan 2025

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10,25-дюймовая цифровая приборная панель стала стандартной для новой линейки Tiguan. Она размещена рядом со стандартным 12,9-дюймовым дисплеем мультимедийной системы или дополнительным 15,0-дюймовым блоком на панели приборов. Двухзонный автоматический климат-контроль Climatronic также стал стандартным, а трехзонный является опциональным.

Интерьер обновленного Volkswagen Tiguan 2025
Интерьер обновленного Volkswagen Tiguan 2025

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Источник: Motor1

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Ушакова Ирина
Фото:Motor1
Количество просмотров 11
21.11.2024 
Фото:Motor1
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+66