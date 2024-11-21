Больше, мощнее и экономичнее: надежный, знакомый «немец» обновился

Концерн Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan 2025 года

Компания Volkswagen представила кроссовер Tiguan третьего поколения. Это совершенно новый автомобиль 2025 модельного года. Он получил улучшения в салоне, стал более мощным, а также более легким из-за использования алюминия в подвеске и конструкции кузова.

Обновленный Volkswagen Tiguan 2025

Новинка получила обновленный турбодвигатель EA888 на 2 л. Он мощнее предыдущего, выдавая 201 л. с. вместо 184, и работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Согласно заявлению автопроизводителя, расход горючего при большей мощности уменьшился (не уточняется, на сколько именно).

Обновленный кроссовер построен на платформе MQB Evo вместо MQB Classic предыдущего поколения. У него более короткий задний свес, но размеры автомобиля больше, чем у предыдущей модели.

Обновленный Volkswagen Tiguan 2025

10,25-дюймовая цифровая приборная панель стала стандартной для новой линейки Tiguan. Она размещена рядом со стандартным 12,9-дюймовым дисплеем мультимедийной системы или дополнительным 15,0-дюймовым блоком на панели приборов. Двухзонный автоматический климат-контроль Climatronic также стал стандартным, а трехзонный является опциональным.

Интерьер обновленного Volkswagen Tiguan 2025

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Источник: Motor1