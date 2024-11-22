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Названы самые дешевые немецкие автомобили на российском рынке

Топ-5 самых доступных новых немецких кроссоверов в России

Немецкие кроссоверы продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Портал Autonews составил рейтинг самых доступных премиум-кроссоверов немецкого производства в РФ.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На первой строчке Volkswagen Tharu: богато оснащенная полноприводная версия с двигателем 2 л мощностью 186 л.с. и роботом DSG стоит 4,2 млн рублей. На авто распространяется дилерская гарантия сроком два года.

Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu

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5 млн рублей стоит Audi Q2 в комплектации 35 TFSI S-tronic c 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 160 л.с., роботом и передним приводом. Машина тоже продается с 2-летней дилерской гарантией.

Audi Q3 с 1,5-литровым мотором можно приобрести за 5,8 млн рублей.

На четвертой позиции BMW X1 Long с удлиненной базой, предназначенный для китайского рынка. Вариант BMW X1 xDrive23i с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 204 л.с., полным приводом и роботом можно купить за 6,5 млн рублей.

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На пятом месте Mercedes-Benz GLB 200 по цене 6,975 млн рублей. У автомобиля 1,3-литровый турбированный бензиновый двигатель, работающий с отдачей 163 л.с., робот, привод передний.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

Volkswagen Tharu
Audi Q2
Audi Q3
BMW X1 Long
Mercedes-Benz GLB 200
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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Количество просмотров 22
22.11.2024 
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