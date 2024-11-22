Эти новые авто с автоматом россияне покупают чаще всего

«Авито Авто»: Geely Monjaro стал самым востребованным у россиян новым авто с АКП

Этой осенью лидером спроса среди новых машин с АКП в России стал среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, выяснили эксперты платформы «Авито Авто».

Geely Monjaro

Уточняется, что и спрос, и предложение на новые машины с автоматом год к году выросли на 16,4 и 6,6% соответственно. В сентябре-октябре этого года такая машина, в среднем, стоила 4,47 млн рублей.

Доля Geely Monjaro в совокупном спросе составила 7%, а средняя стоимость – 4,73 млн рублей. Далее следует GAC GS8 (5,1%), Solaris HS (4,8%), Geely Atlas (3,9%) и Tank 300 (3,4%).

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Источник: Известия