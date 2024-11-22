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Niva Travel — рестайлинг и новый мотор!

АВТОВАЗ запатентовал фары обновленного внедорожника Lada Niva Travel

В Сети появились патентные изображения новых фар одной из моделей Lada. Разместивший рендеры источник предполагает, что такая светотехника достанется обновленному внедорожнику Niva Travel. Предположение дельное, ведь очень похожие фары использовались на электрическом прототипе e-Niva, который АВТОВАЗ презентовал в июне 2024 года на форуме ПМЭФ.

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Как рассказывал тогда «За рулем», такая головная оптика с высокой долей вероятности найдет отражение в серийной продукции – как раз на рестайлинговой Niva Travel. Фары концепта были полностью светодиодными, что для Нивы в новинку – сейчас светодиодная оптика устанавливается лишь на флагманскую Lada Vesta.

Вместе с фарами у Нивы обновится и дизайн переднего бампера – в значительной степени изменится «гриль» радиаторной решетки, зоны противотуманных фар и нижняя кромка.

Концепт Lada e-Niva
Концепт Lada e-Niva

Как отмечал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, одновременно с рестайлингом Niva Travel получит и новый мотор.

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По предварительным неофициальным данным, это будет дефорсированный с 122 до 90 л.с. (вероятно – с установкой 8-клапанной ГБЦ) вариант двигателя 1.8 Evo, применяющегося сейчас на Lada Vesta. Мощность движка для Нивы снижена с целью получения более высокого крутящего момента. Ориентировочный выход в серию – 2025 год.

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Источник: Лада Онлайн

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
22.11.2024 
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-19