Названы иномарки, особенно чувствительные к русской зиме
Владельцы некоторых иномарок в России могут столкнуться с определенными проблемами в зимнее время, рассказал представитель автосалона «Автомолл» Анатолий Михайлюта.
Так, он отметил, что у моделей Jeep Cherokee возникают проблемы с трансмиссией. Они усиливаются, если система 4WD долго использовалась на сухом асфальте.
Машине с низким клиренсом может быть сложно проехать в глубоком снегу. Это касается седанов Honda Accord и Toyota Camry.
Аккумулятор электрокара Nissan Leaf может намного быстрее разряжаться на холоде, что снижает дальность пробега. А для Теслы Model 3 в морозы необходимо больше энергии для обогрева, что тоже негативно сказывается на запасе хода.
У Volkswagen Jetta и Ford Focus часто ломается система отопления, рассказал Михайлюта.
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Источник: lenta.ru