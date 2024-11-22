Названы иномарки, особенно чувствительные к русской зиме

Эксперт Михайлюта: Toyota Camry и Honda Accord особенно уязвимы к холодам

Владельцы некоторых иномарок в России могут столкнуться с определенными проблемами в зимнее время, рассказал представитель автосалона «Автомолл» Анатолий Михайлюта.

Так, он отметил, что у моделей Jeep Cherokee возникают проблемы с трансмиссией. Они усиливаются, если система 4WD долго использовалась на сухом асфальте.

Машине с низким клиренсом может быть сложно проехать в глубоком снегу. Это касается седанов Honda Accord и Toyota Camry.

Аккумулятор электрокара Nissan Leaf может намного быстрее разряжаться на холоде, что снижает дальность пробега. А для Теслы Model 3 в морозы необходимо больше энергии для обогрева, что тоже негативно сказывается на запасе хода.

У Volkswagen Jetta и Ford Focus часто ломается система отопления, рассказал Михайлюта.

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Источник: lenta.ru