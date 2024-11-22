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Цены на автомобили Lada вырастут в декабре? Ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ: повышения цен на автомобили Lada в декабре 2024 года не будет

22 ноября в некоторых СМИ появилась информация о том, что АВТОВАЗ намерен поднять цены на автомобили Lada уже в декабре 2024 года. Пресс-служба автогиганта оперативно отреагировала на это, выпустив опровержение. В частности, официальные лица ссылаются на заявление, сделанное президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым на международном форуме «Транспорт России» 20 ноября.

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«АВТОВАЗ подтверждает, что никаких изменений цен до конца года не будет. Еще раз подчеркиваю, что на ряд базовых моделей мы держим цены с ноября прошлого года», – сообщил тогда Соколов.

Ранее президент АВТОВАЗа указывал, что за минувший год (с ноября 2023 года) индексация средних цен на автомобили Lada составила 4,3%.

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Пресс-служба автопроизводителя также отмечает, что в вышеуказанной фейковой новости упоминается, что семейство Lada Vesta якобы подвергнется наибольшему подорожанию, в том числе в январе 2025 года. По официальному заявлению представителей компании, это утверждение также не соответствует действительности, и цены на Весту не будут расти ни в декабре 2024-го, ни в январе 2025 года. Тем не менее, как «За рулем» сообщал ранее, Максим Соколов не исключает индексации цен на автомобили Lada в 2025 году.

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
22.11.2024 
Фото:Depositphotos
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