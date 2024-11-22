Цены на автомобили Lada вырастут в декабре? Ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ: повышения цен на автомобили Lada в декабре 2024 года не будет

22 ноября в некоторых СМИ появилась информация о том, что АВТОВАЗ намерен поднять цены на автомобили Lada уже в декабре 2024 года. Пресс-служба автогиганта оперативно отреагировала на это, выпустив опровержение. В частности, официальные лица ссылаются на заявление, сделанное президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым на международном форуме «Транспорт России» 20 ноября.

«АВТОВАЗ подтверждает, что никаких изменений цен до конца года не будет. Еще раз подчеркиваю, что на ряд базовых моделей мы держим цены с ноября прошлого года», – сообщил тогда Соколов.

Ранее президент АВТОВАЗа указывал, что за минувший год (с ноября 2023 года) индексация средних цен на автомобили Lada составила 4,3%.

Пресс-служба автопроизводителя также отмечает, что в вышеуказанной фейковой новости упоминается, что семейство Lada Vesta якобы подвергнется наибольшему подорожанию, в том числе в январе 2025 года. По официальному заявлению представителей компании, это утверждение также не соответствует действительности, и цены на Весту не будут расти ни в декабре 2024-го, ни в январе 2025 года. Тем не менее, как «За рулем» сообщал ранее, Максим Соколов не исключает индексации цен на автомобили Lada в 2025 году.

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