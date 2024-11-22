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Китайцы завалили российский авторынок новыми моделями

«Автостат»: на российском авторынке в 2024 году появилось более 100 новых моделей

На отечественном авторынке в текущем году появилось более 100 новых моделей. Ряд брендов зашел на российский рынок без предварительных анонсов, что стало неожиданностью для экспертов. При этом отдельные бренды, которые озвучивали свои планы, пока так и не появились в РФ, например, китайские BYD и Zeekr.

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Китайские марки

Среди ключевых игроков, вышедших на рынок, – Avatr, Oting, VGV, KNEWSTAR, Soueast, M-Hero, MG, WEY, Seres Aito и Lynk & Co. Ожидается, что до конца года дебютирует еще один бренд – Exlantix.

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Заявлено более 15 новых моделей. Однако такие производители, как BYD, Zeekr и eπ (бренд концерна Dongfeng), пока не начали официальные поставки.

Также среди заметных новых участников такие марки, как XCITE, Solaris и «Амберавто».

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:MAXIM SHIPENKOV/EPA
Количество просмотров 16
22.11.2024 
Фото:MAXIM SHIPENKOV/EPA
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