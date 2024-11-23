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Давят детей и пьют шумными компаниями: на курьеров написали заявление в полицию

Жители Новой Москвы обратились в полицию из-за агрессивного поведения курьеров

Новая Москва с ее стремительно растущими жилыми комплексами сталкивается с новой проблемой: агрессивное поведение велокурьеров, доставляющих заказы жителям таких районов, как «Бунинские луга», «Испанские кварталы», «Потаповская роща» и «Скандинавия». Жители этих комплексов, обеспокоенные безопасностью, особенно детей, написали коллективную жалобу в полицию, описывая ситуации, угрожающие жизни и здоровью пешеходов.

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Telegram-канал Baza осветил эту ситуацию, сообщая о двух поданных заявлениях. В жалобах описываются многочисленные инциденты, включая столкновения велокурьеров с автомобилями и, что особенно тревожит, наезды на детей на тротуарах. Помимо опасного вождения, жители указывают на нарушение общественного порядка: шумные сборища курьеров после окончания рабочего дня, часто сопровождаемые распитием алкоголя.

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Одно из заявлений было отклонено правоохранительными органами с формулировкой об отсутствии нарушений. Однако, полиция пообещала провести профилактические мероприятия, что свидетельствует о признании проблемы, пусть и без конкретных юридических последствий на данный момент. Второе заявление направлено начальнику Госавтоинспекции по ТиНАО, и его рассмотрение находится в процессе.

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Ситуация в Новой Москве отражает растущую напряженность между стремительно развивающейся службой доставки и безопасностью пешеходов. Быстрый темп работы, давление со стороны работодателей и стремление к максимальной скорости доставки зачастую приводят к пренебрежению правилами дорожного движения и элементарными правилами безопасности. Игнорирование сигналов светофоров, движение по тротуарам, превышение скорости – все это становится обыденностью для некоторых велокурьеров.

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Источник: Baza

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 17
23.11.2024 
Фото:АГН Москва
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