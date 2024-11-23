В Россию вернулся добротный европейский кроссовер: известна цена

Кроссоверы Skoda Kamiq появились у российских дилеров по цене 3,75 млн рублей

Skoda Kamiq вернулся к российским покупателям после некоторого перерыва. Автомобиль появился в Санкт-Петербурге по цене от 3,75 млн рублей.

Skoda Kamiq

Импортируемый из Китая, Kamiq в комплектации Selection предлагает впечатляющий набор опций, значительно расширяющий его привлекательность в рамках своей ценовой категории. Сердцем автомобиля служит 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач. Передний привод – стандартное решение для этого класса, оптимальное для большинства условий эксплуатации.

Однако, Kamiq – это не просто экономичный транспорт. Рестайлинг существенно преобразил его внешность, сделав его более современным и стильным. Широкая решетка радиатора, узкие фары, элегантно расположенные дневные ходовые огни выше основной оптики – все это создает узнаваемый и запоминающийся облик.

Задний бампер с интегрированными противотуманными фонарями и декоративная пластиковая защита днища добавляют кроссоверу солидности и намекают на внедорожные возможности, хотя полноценным внедорожником его, конечно, не назовешь. Заявленные производителем фары Matrix, впрочем, в описании конкретной комплектации не упоминаются, что требует уточнения у дилеров.

Интерьер Skoda Kamiq

Внутри Skoda Kamiq также радует. Хотя обивка сидений тканевая, наличие кожаного руля с подогревом и черного потолка придает салону премиальности. Электронная приборная панель добавляет современности, а наличие таких ассистентов, как система помощи при старте в гору, датчики дождя и света, делает вождение более комфортным и безопасным. Безопасность обеспечивается и наличием передних и боковых подушек безопасности, оконных шторок и системы контроля давления в шинах. Система предотвращения столкновений и крепления ISOFIX для детских кресел являются стандартными и важными элементами комплектации.

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Источник: SpeedMe