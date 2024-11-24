Абсолютно новый кроссовер от Jaecoo готовится к выходу на российский рынок

Российская версия Jaecoo J5 будет представлена в пяти цветовых вариантах

Российский авторынок готовится к появлению нового игрока – внедорожника Jaecoo J5. Старт продаж запланирован на 2025 год.

Jaecoo J5

Jaecoo J5 будет представлен в пяти ярких и стильных цветах кузова: «Тёмный изумруд», «Морской индиго», «Мокрый асфальт», «Белый перламутр» и «Чёрная жемчужина».

Покупателям будет предложено два варианта силовых агрегатов. Базовая версия Jaecoo J5 получит экономичный 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с вариатором. Для тех, кто предпочитает более мощный и динамичный вариант, доступна полноприводная модификация с 1,6-литровым турбированным двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Приятным бонусом является возможность заправки обоих двигателей бензином марки АИ-92, что делает эксплуатацию автомобиля более доступной.

Габариты Jaecoo J5 (4380 x 1860 x 1650 мм) позиционируют его в классе компактных кроссоверов, сопоставимых по размеру с Chery Tiggo 4 и Geely Coolray. Колесная база в 2610 мм и внушительный клиренс в 190 мм гарантируют комфортное передвижение как по городским улицам, так и за их пределами. Кроссовер может тянуть прицепы массой до 1250 кг.

Интерьер Jaecoo J5 порадует современным дизайном и богатым оснащением. Раздельные экраны приборной панели и мультимедийной системы обеспечивают удобство управления и комфортное восприятие информации. Инженеры предусмотрели наличие двух беспроводных зарядных устройств, удобный селектор трансмиссии на рулевой колонке, панорамную крышу для максимального обзора, интеллектуальный климат-контроль для комфортного микроклимата в салоне, а также выдвижные подножки для удобства посадки и высадки.

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Источник: Тарантас Ньюс