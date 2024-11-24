#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Анонсирована особая версия Land Cruiser Prado, таких машин будет выпущено всего 1000 штук
24 ноября
Анонсирована особая версия Land Cruiser Prado, таких машин будет выпущено всего 1000 штук
FAW Toyota представила Land Cruiser Prado 250...
Интерьер Chevrolet Cobalt
24 ноября
На российском рынке появился качественный бюджетный седан по цене Весты
Новые седаны Chevrolet Cobalt поступили в...
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю: секретный лайфхак
24 ноября
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю: секретный лайфхак
Скотти Килмер: Деактивация режима «Старт/стоп»...

Абсолютно новый кроссовер от Jaecoo готовится к выходу на российский рынок

Российская версия Jaecoo J5 будет представлена в пяти цветовых вариантах

Российский авторынок готовится к появлению нового игрока – внедорожника Jaecoo J5. Старт продаж запланирован на 2025 год.

Jaecoo J5
Jaecoo J5
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Jaecoo J5 будет представлен в пяти ярких и стильных цветах кузова: «Тёмный изумруд», «Морской индиго», «Мокрый асфальт», «Белый перламутр» и «Чёрная жемчужина».

Рекомендуем
Выбираем правильный Chery — Tiggo 7 в топе или базовый Tiggo 8

Покупателям будет предложено два варианта силовых агрегатов. Базовая версия Jaecoo J5 получит экономичный 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с вариатором. Для тех, кто предпочитает более мощный и динамичный вариант, доступна полноприводная модификация с 1,6-литровым турбированным двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Приятным бонусом является возможность заправки обоих двигателей бензином марки АИ-92, что делает эксплуатацию автомобиля более доступной.

Габариты Jaecoo J5 (4380 x 1860 x 1650 мм) позиционируют его в классе компактных кроссоверов, сопоставимых по размеру с Chery Tiggo 4 и Geely Coolray. Колесная база в 2610 мм и внушительный клиренс в 190 мм гарантируют комфортное передвижение как по городским улицам, так и за их пределами. Кроссовер может тянуть прицепы массой до 1250 кг.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Интерьер Jaecoo J5 порадует современным дизайном и богатым оснащением. Раздельные экраны приборной панели и мультимедийной системы обеспечивают удобство управления и комфортное восприятие информации. Инженеры предусмотрели наличие двух беспроводных зарядных устройств, удобный селектор трансмиссии на рулевой колонке, панорамную крышу для максимального обзора, интеллектуальный климат-контроль для комфортного микроклимата в салоне, а также выдвижные подножки для удобства посадки и высадки.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 6
24.11.2024 
Фото:Jaecoo
Поделиться:
Оцените материал:
0