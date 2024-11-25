Чудо-очки помогут инспектору идентифицировать машину еще до начала проверки
Очки дополненной реальности (AR) для инспекторов Ространснадзора представили на форуме «Транспорт России». Ноу-хау функционирует по принципу видеорегистратора и в перспективе будет способствовать противодействию коррупции, подчеркнули в ведомстве.
Внешне AR-очки похожи на обычные, но, надев их, инспектор Ространснадзора сможет идентифицировать номер автомобиля, марку и модель транспортного средства, дату выдачи соответствующих документов, их срок действия и другую информацию.
При этом к очкам инспектора можно подключиться дистанционно с последующей записью происходящего от начала проверки транспортного средства до формирования документов по ее результатам.
«Инспектор вносит информацию о выявленном нарушении в акт осмотра, затем формирует административные материалы и вручает их водителю», – уточнили в ведомстве.
Применение AR-очков самым положительным образом скажется на эффективности работы инспекторов, благодаря им он сможет быстрее и точнее проводить проверки за счет доступа к актуальным данным и аналитическим инструментам. Более того, безопасность инспектора повысится благодаря контролю окружающей обстановки. AR-очки разработали специалисты Ространснадзора и компании «Астра консалтинг», добавили в ведомстве.
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Источник: tass.ru