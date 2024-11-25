#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Без этих вещей автомобилисту зимой придется трудно: простой и полезный набор
25 ноября
Без этих вещей автомобилисту зимой придется трудно: простой и полезный набор
Список самых необходимых вещей в машине зимой
Автовладельцам рассказали, с какими запчастями могут возникнуть проблемы
25 ноября
Автовладельцам рассказали, с какими запчастями могут возникнуть проблемы
Эксперт Плисов предрек рост цен на автозапчасти...
Названы самые частые причины жалоб российских водителей
25 ноября
Названы самые частые причины жалоб российских водителей
Эксперты автосервисов Caready перечислили...

Чудо-очки помогут инспектору идентифицировать машину еще до начала проверки

В РФ создали очки дополненной реальности AR для проверки транспорта на трассах

Очки дополненной реальности (AR) для инспекторов Ространснадзора представили на форуме «Транспорт России». Ноу-хау функционирует по принципу видеорегистратора и в перспективе будет способствовать противодействию коррупции, подчеркнули в ведомстве.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Накрутка цен, задержки оформления, навязывание кредитов — рейд по салонам Lada

Внешне AR-очки похожи на обычные, но, надев их, инспектор Ространснадзора сможет идентифицировать номер автомобиля, марку и модель транспортного средства, дату выдачи соответствующих документов, их срок действия и другую информацию.

При этом к очкам инспектора можно подключиться дистанционно с последующей записью происходящего от начала проверки транспортного средства до формирования документов по ее результатам.

«Инспектор вносит информацию о выявленном нарушении в акт осмотра, затем формирует административные материалы и вручает их водителю», – уточнили в ведомстве.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Применение AR-очков самым положительным образом скажется на эффективности работы инспекторов, благодаря им он сможет быстрее и точнее проводить проверки за счет доступа к актуальным данным и аналитическим инструментам. Более того, безопасность инспектора повысится благодаря контролю окружающей обстановки. AR-очки разработали специалисты Ространснадзора и компании «Астра консалтинг», добавили в ведомстве.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 16
25.11.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0