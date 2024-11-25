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Без этих вещей автомобилисту зимой придется трудно: простой и полезный набор

Список самых необходимых вещей в машине зимой

Зимой в автомобильной поездке в России всегда может произойти что-то непредвиденное. На этот случай в машине просто необходимо иметь некоторые вещи.

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Так, зимой важно иметь в дороге заряженный телефон, так как может потребоваться экстренная помощь. Поэтому всегда должен быть пауэрбанк. Среди необходимых вещей также стоит указать заряженный светодиодный налобный фонарик, буксировочный трос или динамическую (рывковую) стропу, а также лопату. При поездке за город нужно взять теплые вещи, еду и термос с горячим напитком.

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В некоторых ситуациях может потребоваться несколько часов ожидать помощь на морозе вдали от города. Тогда очень пригодится маленькая складная пила и зажигалка, чтобы разжечь костер.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 10
25.11.2024 
Фото:freepik / senivpetro
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