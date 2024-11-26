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Знакомый европейский кроссовер с надежным мотором сейчас доступнее «китайцев»

В России появился в продаже кроссовер Renault Koleos по цене 3,5 млн рублей

Популярные в России кроссоверы Renault Koleos продолжают завозить в страну по параллельному импорту. Частник из Петербурга сейчас продает такой автомобиль за 3 499 999 рублей. Машина предлагается в богатой комплектации: кожаный салон, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль и так далее.

Renault Koleos
Renault Koleos
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Под капотом этого экземпляра 2,5-литровый атмосферник мощностью 171 л.с., японский вариатор Jatco. Автомобиль оснащен системой полного привода All Mode 4×4i. Этот двигатель примечателен надежным цепным приводом ГРМ и чугунными гильзами в алюминиевом ГБЦ.

Интерьер Renault Koleos
Интерьер Renault Koleos

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Для сравнения, официально поставляемые в Россию китайские автомобили в основном стоят дороже. Так, новый Geely Atlas в средней комплектации с передним приводом продается за 3 624 190 рублей, стоимость Changan Uni-K 2024 г. в. начинается от 3 869 900 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 43
26.11.2024 
Фото:Renault
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