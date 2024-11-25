Назван самый популярный автомобиль на вторичке – вы любите его за качество и надежность

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Toyota Camry признана самой популярной японской машиной на вторичном рынке РФ

Лидером по спросу среди японских марок на вторичном рынке России признана Toyota: ее доля составляет 35,7%. К таким выводам пришли аналитики сервиса Авито Авто в ходе анализа статистики спроса, предложения и цен на автомобили с пробегом японских марок в период с января по октябрь 2024 года.

Toyota Camry XV70
Toyota Camry XV70
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Доля японских машин в общем спросе на вторичном рынке составила 18,4%, а в предложении – 20%, при этом средняя цена составляет 1,5 млн рублей.

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«Toyota Camry удовлетворяет запрос потребителя на соотношение цены, экономичности обслуживания, надежности. На данный момент предложение по этой модели достаточно велико – на платформе можно найти более 11 тысяч вариантов», – рассказал директор направления «Автомобили» в Авито Авто Андрей Ковалев.

В топ-5 вошли также Nissan с долей в 18,4% и Mitsubishi (12,5%). Далее идут Mazda и Honda – их доли составили 11% и 9,4% соответственно. По количеству объявлений также лидируют эти бренды, а суммарно предложение по «японцам» выросло на 5,1% за 10 месяцев с начала текущего года.

Интерьер Toyota Camry XV70
Интерьер Toyota Camry XV70

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На первом месте по спросу среди моделей оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 9,2% всех запросов. На втором месте Toyota Corolla (4,5%), а на третьем – Mitsubishi Lancer (4%), далее идут Toyota RAV4 с 3,9% и Mazda 3 (2,9%).

По количеству объявлений лидирует Toyota Camry с долей 6,5% от предложения, Toyota Corolla с 3,9% занимает вторую строчку, а на третьем месте расположился Mitsubishi Lancer (3,7%). Лидером по динамике предложения стала Mazda 3: ее прирост составил 12,6% за 10 месяцев с начала 2024 года.

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Источник: Авито Авто

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 43
25.11.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-12