Назван самый популярный автомобиль на вторичке – вы любите его за качество и надежность

Toyota Camry признана самой популярной японской машиной на вторичном рынке РФ

Лидером по спросу среди японских марок на вторичном рынке России признана Toyota: ее доля составляет 35,7%. К таким выводам пришли аналитики сервиса Авито Авто в ходе анализа статистики спроса, предложения и цен на автомобили с пробегом японских марок в период с января по октябрь 2024 года.

Toyota Camry XV70

Доля японских машин в общем спросе на вторичном рынке составила 18,4%, а в предложении – 20%, при этом средняя цена составляет 1,5 млн рублей.

«Toyota Camry удовлетворяет запрос потребителя на соотношение цены, экономичности обслуживания, надежности. На данный момент предложение по этой модели достаточно велико – на платформе можно найти более 11 тысяч вариантов», – рассказал директор направления «Автомобили» в Авито Авто Андрей Ковалев.

В топ-5 вошли также Nissan с долей в 18,4% и Mitsubishi (12,5%). Далее идут Mazda и Honda – их доли составили 11% и 9,4% соответственно. По количеству объявлений также лидируют эти бренды, а суммарно предложение по «японцам» выросло на 5,1% за 10 месяцев с начала текущего года.

Интерьер Toyota Camry XV70

На первом месте по спросу среди моделей оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 9,2% всех запросов. На втором месте Toyota Corolla (4,5%), а на третьем – Mitsubishi Lancer (4%), далее идут Toyota RAV4 с 3,9% и Mazda 3 (2,9%).

По количеству объявлений лидирует Toyota Camry с долей 6,5% от предложения, Toyota Corolla с 3,9% занимает вторую строчку, а на третьем месте расположился Mitsubishi Lancer (3,7%). Лидером по динамике предложения стала Mazda 3: ее прирост составил 12,6% за 10 месяцев с начала 2024 года.

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Источник: Авито Авто