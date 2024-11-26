Toyota возродит производство своей легендарной модели
Бренд Toyota планирует возобновить производство своей модели Celica, заявил вице-президент компании Юки Накадзима в ходе форума Rally Japan.
О том, что Toyota может возродить Celica, стало известно в 2023 году. Председатель совета директоров компании Акио Тойода рассказал, что ему нравится модель Toyota Celica. Новый президент автоконцерна Кодзи Сато, вступивший в должность в апреле, ответил на это, что хочет возродить данную модель.
Спортивное купе Toyota Celica выпускали в период с 1970 по 2006 год. Модель сняли с производства из-за падения продаж и популярности такого типа машин.
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Источник: motor1.com