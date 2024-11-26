Размер выплат по ОСАГО предложили привязать к ключевой ставке

Автоэксперт Попов: Повышение выплат по ОСАГО в России неактуально

Предложение повысить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей за вред здоровью и до 520 тыс. за имущество сейчас неактуально, так как ремонт авто и запчасти дорожают быстрее, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, необходимо изменение структуры расчета стоимости восстановительного ремонта и суммы к выплатам. При высоких волатильности рынка и ключевой ставке, при экономических потрясениях стоимость восстановительных выплат должна двигаться вслед за ставкой рефинансирования, за стоимостью запчастей, считает специалист.

Чтобы выплаты на ремонт стали актуальными, их необходимо повысить как минимум до 700 тыс. рублей. За ущерб здоровью, по мнению Попова, нужно выплачивать от 1 млн рублей, так как медицинские услуги очень дороги.

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Источник: 360.ru