#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти омывайки ломают форсунки машины
26 ноября
Эти омывайки ломают форсунки машины
Эксперт Родионов перечислил типы омываек,...
Haval M6
26 ноября
Популярный доступный кроссовер заметно подешевел: известна цена
Цена кроссовера Haval M6 в России снизилась на...
Универсал Лада Искра – рассказываем, каким будет Lada Iskra SW Cross
26 ноября
Универсал Лада Искра – рассказываем, каким будет Lada Iskra SW Cross
Кадаков: Универсалы Iskra и Vesta будут...

Размер выплат по ОСАГО предложили привязать к ключевой ставке

Автоэксперт Попов: Повышение выплат по ОСАГО в России неактуально

Предложение повысить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей за вред здоровью и до 520 тыс. за имущество сейчас неактуально, так как ремонт авто и запчасти дорожают быстрее, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
3 самых доступных седана в России — реальные цены

По его словам, необходимо изменение структуры расчета стоимости восстановительного ремонта и суммы к выплатам. При высоких волатильности рынка и ключевой ставке, при экономических потрясениях стоимость восстановительных выплат должна двигаться вслед за ставкой рефинансирования, за стоимостью запчастей, считает специалист.

Чтобы выплаты на ремонт стали актуальными, их необходимо повысить как минимум до 700 тыс. рублей. За ущерб здоровью, по мнению Попова, нужно выплачивать от 1 млн рублей, так как медицинские услуги очень дороги.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые дешевле 2 млн рублей.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: 360.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
26.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0