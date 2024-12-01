Audi Q5 Sportback 2025: элегантность и мощь в одном кроссовере

Цены на кроссовер Q5 Sportback в Европе начинаются от 54 800 евро

Audi Q5 Sportback 2025 года продолжает стилистику модели Q5, но с более спортивным и элегантным дизайном.

Audi Q5 Sportback 2025

Этот кроссовер конкурирует с Mercedes GLC Coupe и BMW X4, но отличается более агрессивной внешностью, благодаря купеобразной крыше.

Несмотря на это, модель сохраняет все черты стандартного Q5, что делает ее знакомой и предсказуемой.

Одним из важных изменений является отказ от поддельных выхлопных труб на модели SQ5, что было вызвано отзывами покупателей. SQ5 теперь оснащен настоящим турбированным 3,0-литровым V6 мощностью 362 л.с., что улучшает его производительность.

В стандартных версиях Q5 Sportback используются четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с мощностью до 201 л.с.

Все версии оснащены семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Для полного привода доступен Quattro, а также есть версии с передним приводом для базовых моделей. В дальнейшем, возможно, появятся подключаемые гибриды, а также версии с более мощными моторами, включая потенциальную модель RS.

Как и у других автомобилей с купеобразной крышей, у Q5 Sportback меньше багажного пространства. Со сложенными задними сиденьями объем багажника составляет 1415 литров, что на 58 литров меньше, чем у обычного Q5.

Цены на Q5 Sportback в Европе начинаются от 54 800 евро (6 млн рублей), что немного дороже стандартного Q5. Модель SQ5 Sportback будет стоить от 85 400 евро (9,3 млн рублей).

Заказы на автомобиль начнут принимать в Европе с декабря.

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Источник: Motor1