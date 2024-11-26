Богатое оснащение, полный привод, АКП — известна цена кроссовера-бестселлера

Бренд Jetour выводит на рынок РФ новый кроссовер 4х4 Dashing по цене от ₽3,2 млн

Бренд Jetour выходит на рынок России с новым кроссовером Dashing в полноприводной версии AWD. Российским покупателям новинка доступна в двух комплектациях: Luxury по цене от 3,229 млн. рублей и Sport – от 3,379 млн рублей. В пресс-службе бренда уточнили, что цены указаны с учетом всех выгод.

Jetour Dashing AWD

«Jetour Dashing – наш бессменный бестселлер уже около полутора лет, обладатель ряда престижных наград в России. И сегодня мы рады анонсировать российские продажи этой версии. Сохранив все преимущества переднеприводных моделей, эти автомобили открывают перед владельцами новые горизонты возможностей для комфортных путешествий», – цитирует пресс-служба исполнительного директора «Джетур Мотор Рус» Михаила Роткина.

Jetour Dashing AWD оснащен бензиновым 4-цилиндровым рядным двигателем с турбонаддувом объемом 1,6 л мощностью 185 л.с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент 275 Н∙м доступен в диапазоне 2000-4000 об/мин. Мотор агрегатирован гидромеханической 8-ступенчатой АКП 8АТ, привод – полный.

Во всех комплектациях Jetour Dashing AWD есть панорамная крыша с люком, 19-дюймовые колеса с шинами 235/55 R19 для комплектации Luxury и размером 20 дюймов с шинами 255/45 R20 для версии Sport. Капот оснащен упорами-амортизаторами, заднее стекло тонировано, в салоне есть подсветка, приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах, также есть подсветка в накладках порогов передних дверей.

Кожаные сиденья, спортивное кресло водителя с регулировкой в шести направлениях. Список оснащения комплектации Jetour Dashing AWD Luxury отличается от аналогичной для переднеприводных Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с., светодиодными противотуманными фарами, есть бортовой видеорегистратор, поддержка мультимедиасистемой платформ интеграции смартфонов Android Auto/Apple CarPlay. В помощь водителю – система удержания в полосе движения LKA и адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках ICA/TJA.

Jetour Dashing AWD

Комплектация Jetour Dashing AWD Sport, в том числе, получила сиденье переднего пассажира с памятью, с функцией «велком хоум», функцией массажа и регулировкой поддержки для ног. Внешне автомобили отличаются 20-дюймовыми колесами на легкосплавных дисках (шины 255/45 R20), тормозными суппортами зеленого цвета, двумя разнесенными по сторонам сдвоенными патрубками выхлопной системы и дизайн-пакетом «Спорт». Jetour Dashing AWD для рынка России предлагается в семи цветах кузова: черном, синем, сером, белом, красном, зеленом и светло-сером и двумя вариантами оформления салона: черно-красный и серо-белый.

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Источник: пресс-служба «Джетур Мотор Рус»