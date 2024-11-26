Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз
ГД приняла в первом чтении штраф в 5 тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО
Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона о штрафе до 5 тыс. рублей за повторное управление машиной без действующего ОСАГО.
Соответствующий законопроект внес парламент Кабардино-Балкарской Республики. Согласно документу, при повторной езде без полиса с нарушителя взыщут штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Сейчас штраф за подобное нарушение составляет 800 рублей.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: ТАСС
Фото:Depositphotos
38
26.11.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0