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Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз
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Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз
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Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз

ГД приняла в первом чтении штраф в 5 тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО

Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона о штрафе до 5 тыс. рублей за повторное управление машиной без действующего ОСАГО.

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Соответствующий законопроект внес парламент Кабардино-Балкарской Республики. Согласно документу, при повторной езде без полиса с нарушителя взыщут штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Сейчас штраф за подобное нарушение составляет 800 рублей.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 38
26.11.2024 
Фото:Depositphotos
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