Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз

ГД приняла в первом чтении штраф в 5 тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО

Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона о штрафе до 5 тыс. рублей за повторное управление машиной без действующего ОСАГО.

Соответствующий законопроект внес парламент Кабардино-Балкарской Республики. Согласно документу, при повторной езде без полиса с нарушителя взыщут штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Сейчас штраф за подобное нарушение составляет 800 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ТАСС