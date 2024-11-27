Владельцам этих машин лучше не экономить на антикоре: причины

Эксперт Шкуматов: не все китайские машины подвержены коррозии

Автоэксперт Петр Шкуматов высказался по поводу сообщения о том, что число жалоб на коррозию от владельцев китайских машин, которым не более четырех лет, выросло на 35%. Он отметил, что далеко не все «китайцы» подвержены коррозии.

Авто определенных китайских марок хорошо адаптированы к российским условиям, у них все нормально с кузовными элементами. А некоторые машины, которые поставляют в страну по параллельным каналам, могут быть менее надежны, рассказал Шкуматов.

Он посоветовал владельцам «китайцев» не экономить на антикоре, особенно если автомобиль «неофициальный».

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Источник: ОСН