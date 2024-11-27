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Санкции сняты, но машины никто не раскупает — в причинах разбирались эксперты

Эксперты объяснили, почему снятие санкций на мягкие гибриды не повлияло на спрос

«Мягкие» гибридные автомобили из Японии в принципе не очень популярны у российских автовладельцев, поэтому послабления японских властей не повлияли кардинально на рост спроса. К такому выводу пришли эксперты автоотрасли.

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«В частности, речь идет про Honda Insight 2009-2014 годов выпуска с объемом двигателя 1,3 и 1,5 л, а также «мягкой», как выяснилось, гибридной установкой. На Дальнем Востоке этот автомобиль очень популярен несмотря на возраст, и, конечно, многие заинтересовались привозом этой модели ввиду ее относительной дешевизны, экономичности и надежности», – подчеркивает руководитель отдела маркетинга ГК «Япония Трейд» Дарья Саморукова.

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Руководитель отдела продаж «СпецАвтоТрейд» Глеб Шнайдер отмечает, что автовладельцы стали интересоваться вариантами покупки таких машин, однако до реального спроса дело не дошло.

«По причине былой непопулярности такого типа гибрида, люди не стали скупать пачками такие машины, но из-за полного равнодушия к ним, их и не исключают из списка желаемых автомобилей, грубо говоря что он есть, что его нет», – объясняет топ-менеджер.

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Напомним, Япония смягчила санкции против РФ, разрешено ввозить в нашу страну следующие модели: Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E-Class, C-Class; Audi A3, Q3. Под смягчение попали только версии этих автомобилей с «мягким» гибридом.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
27.11.2024 
Фото:Depositphotos
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