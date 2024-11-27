Новый завод по производству китайских авто появится в России

В Сибири планируют построить завод по выпуску китайских машин

Предприятие по выпуску китайских машин в рамках партнерства «Ростеха» с автопроизводителем из КНР могут построить в Новосибирской либо в Иркутской области, рассказал председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Он пояснил, что сейчас идет обсуждение данного вопроса. Манкевич заметил, что предпочтение отдают Новосибирской области, а как альтернативу рассматривают Иркутскую область.

Возведение предприятия планируют начать во втором полугодии 2025 года или в начале 2026-го. С какой китайской компанией планируется сотрудничество, не уточняется.

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Источник: «Финмаркет»