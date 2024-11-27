Автопроизводителю Японии грозит банкротство — компания в поисках надежного партнера

Nissan ищет стратегического инвестора, чтобы выжить в условиях конкуренции

Японский автоконцерн Nissan ищет надежного якорного инвестора, вложения которого помогут компании пережить сложный год. Поиски стратегического партнера происходят на фоне сокращения Renault своей доли в компании. Об этом пишут зарубежные таблоиды.

Предстоящий год станет определяющим для Nissan в части дальнейшего развития бизнеса и финансовой стабильности. Топ-менеджмент автопроизводителя ожидает, что инвестор обеспечит устойчивое положение на рынке в период перемен.

Ситуация осложняется тем, что Renault уменьшает свое присутствие в капитале японского автопроизводителя. Поэтому Nissan крайне важно найти надежного партнера, способного помочь в реализации планов на фоне меняющейся конъюнктуры мирового автомобильного рынка.

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Источник: ft.com