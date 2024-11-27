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У российских дилеров появилась самая простая и доступная версия кроссовера Exeed RX

«Автостат»: кроссовер Exeed RX Urban появился у дилеров по цене 4 750 000 рублей

В российских автосалонах появилась новая версия кроссовера Exeed RX – Urban, которая значительно ниже по цене, чем последующие комплектации.

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Exeed RX
Exeed RX

Стоимость этого автомобиля составляет 4 750 000 рублей (в следующей Platinum автомобиль оценен уже в 5 040 000 рублей), что делает его более доступным для покупателей. Уменьшения стоимости удалось достичь за счет исключения некоторых функций, которые не влияют на комфорт или безопасность.

Эта версия модели, скорее всего, привлечет внимание тех, кто раньше выбирал более дешевые автомобили, например, часть потенциальных покупателей TXL наверняка выберет Exeed RX Urban.

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Exeed RX Urban оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT. Такой двигатель позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 9,3 секунды.

Что касается оснащения, то для Exeed RX Urban предусмотрены кожаные сиденья черного цвета, стильные 20-дюймовые алюминиевые диски, светодиодные фары, панорамная крыша, многоцветная атмосферная подсветка, система вентиляции сидений и функция массажа для передних сидений.

Exeed RX
Exeed RX

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Кроме того, новая версия Exeed RX Urban включает современные технологии и системы безопасности. В стандартное оснащенние входят: сигнализация, антиблокировочная система, стабилизация курсовой устойчивости, системы помощи при экстренном торможении и спуске с горы. Также доступны онлайн-сервисы, включая дистанционное управление через Exeed Connect, беспроводную зарядку, аудиосистему с 14 динамиками, навигацию и встроенный видеорегистратор.

Недавно Exeed показал на автосалоне в Гуанчжоу концепт-кар, созданный по мотивам кубика Рубика – подробнее в нашей публикации.

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Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
27.11.2024 
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