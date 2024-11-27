Коррозия металла: что сделать, чтобы ваш «китаец» не «зацвел» — совет от профи
Коррозия на китайских автомобилях обычно появляется на бюджетных моделях, потому что китайцы оцинковывают на них только некоторые детали. Об этом рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.
В большинстве у современных автомобилей из Китая толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) колеблется в значениях от 100 до 150 микрон. И это больше, чем у японских автомобилей. Просто появление коррозии у бюджетных моделей зачастую связано с избранной антикоррозийной обработкой.
«Предыдущие поколения машин, которые ввозили в Россию около 10 лет назад, отличались слабым кузовом и плохой защитой от коррозии. Среди таких машин можно выделить седаны и кроссоверы марок Lifan, Chery, Geely и Brilliance образца 2008-2012 годов выпуска и раньше. Современные машины подготовлены к российским условиям намного лучше», – объяснил эксперт.
В частности, у Kaiyi, BAIC или бюджетных версий Changan оцинкованы только некоторые детали, а у кроссовера Geely Coolray цинком покрыты крылья, двери и дверные проемы, при этом проем багажника, крыша и капот не защищены, подчеркивает эксперт. Хорошо обработаны передняя часть и крыша у Omoda C5 и S5, кроссоверов Chery Tiggo 4 и Changan CS35. Поэтому владельцы китайских машин обращаются на СТО за антикоррозийной обработкой и бронированием кузова защитной пленкой, уточняет Смит.
«"Антикором" чаще всего мы покрываем дно автомобиля, колесные арки, внутренние поверхности дверей и двери багажника – эти узлы обычно недостаточно или совсем не защищены от коррозии», – объясняет специалист.
Владеть «китайцем» сегодня не так сложно, как еще 10 лет назад, но заботиться и ухаживать за таким автомобилем все равно нужно, подытожил Смит.
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Источник: rg.ru