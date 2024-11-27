Коррозия металла: что сделать, чтобы ваш «китаец» не «зацвел» — совет от профи

Автоэксперт Смит перечислил марки китайских автомобилей, подверженных коррозии

Коррозия на китайских автомобилях обычно появляется на бюджетных моделях, потому что китайцы оцинковывают на них только некоторые детали. Об этом рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.

В большинстве у современных автомобилей из Китая толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) колеблется в значениях от 100 до 150 микрон. И это больше, чем у японских автомобилей. Просто появление коррозии у бюджетных моделей зачастую связано с избранной антикоррозийной обработкой.

«Предыдущие поколения машин, которые ввозили в Россию около 10 лет назад, отличались слабым кузовом и плохой защитой от коррозии. Среди таких машин можно выделить седаны и кроссоверы марок Lifan, Chery, Geely и Brilliance образца 2008-2012 годов выпуска и раньше. Современные машины подготовлены к российским условиям намного лучше», – объяснил эксперт.

В частности, у Kaiyi, BAIC или бюджетных версий Changan оцинкованы только некоторые детали, а у кроссовера Geely Coolray цинком покрыты крылья, двери и дверные проемы, при этом проем багажника, крыша и капот не защищены, подчеркивает эксперт. Хорошо обработаны передняя часть и крыша у Omoda C5 и S5, кроссоверов Chery Tiggo 4 и Changan CS35. Поэтому владельцы китайских машин обращаются на СТО за антикоррозийной обработкой и бронированием кузова защитной пленкой, уточняет Смит.

«"Антикором" чаще всего мы покрываем дно автомобиля, колесные арки, внутренние поверхности дверей и двери багажника – эти узлы обычно недостаточно или совсем не защищены от коррозии», – объясняет специалист.

Владеть «китайцем» сегодня не так сложно, как еще 10 лет назад, но заботиться и ухаживать за таким автомобилем все равно нужно, подытожил Смит.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: rg.ru