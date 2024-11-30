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Больше, чем просто ощущение: выяснилось, что женщины-водители хуже видят ночью

Только 42% женщин и 65% мужчин считают свое зрение хорошим в темное время суток

Женщины оценивают свое ночное зрение значительно хуже, чем мужчины. Только 42% женщин считают свое зрение хорошим в темное время суток, в то время как среди мужчин этот показатель достигает 65%. Понятно, что это становится особенно актуальным при движении на автомобиле ночью.

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По данным самооценки, женщины также считают отвлекающие элементы в движении в темное время года гораздо более раздражающими, чем мужчины.

Это выяснилось в результате исследования, проведенного в 2024 году страховой компанией DA Direkt. Согласно опросу, 52% женщин и 43% мужчин испытывают значительные трудности из-за слабой видимости дорожной разметки в темноте или на мокром асфальте.

При плохой регулировке фар автомобилей других участников дорожного движения затруднения в оценке ситуации на дороге испытывают 48% женщин против 42% мужчин. Когда уличное освещение снижено или отсутствует, разница составляет 32% против 27%.

Наука доказала различия в восприятии контраста

Женское самовосприятие не лишено оснований. Научные эксперименты, проведенные в City University Нью-Йорка, показали, что мужчины действительно лучше распознают слабые контрасты и быстрые движения. Однако, по мнению исследователей журнала «Биология половых различий», женщины превосходят мужчин в чувствительности к звукам, а также более чутко реагируют на запахи и вкусовые раздражители.

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При этом практически не существует гендерных различий в восприятии отвлекающих факторов при дневном свете. В некоторых случаях женщины даже более сосредоточены. Например, 32% женщин сильно отвлекаются на хаотичный лес дорожных знаков, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 35%.

Улучшение видимости в темное время суток

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Если вам некомфортно ездить в темное время суток, есть несколько простых способов улучшить видимость. Например, не забывайте держать стекла чистыми снаружи и внутри, а также следите, чтобы в бачке омывателя было достаточно жидкости. Антибликовая защита на лобовом стекле и специальные очки для ночного вождения помогут снизить ослепление от встречных машин и уличных огней.

Опрос, проведенный в октябре 2024 года с помощью онлайн-интервью, охватил водителей старше 18 лет, которые регулярно (не менее 2-3 раз в неделю) используют собственный или служебный автомобиль. В исследовании участвовали 1063 женщины и 1080 мужчин.

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Источник: presseportal.de

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3
30.11.2024 
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