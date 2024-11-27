На заводе АГР наладят выпуск новых современных автомобилей

Компания АГР запустит новую линейку машин на бывшем заводе Hyundai в Петербурге

Автомобильная компания АГР вскоре может начать выпуск новых моделей машин на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на заместителя главы комитета по промышленной политике Петербурга Алексея Яковлева.

«Насколько нам известно, у них достаточно успешно с восточными партнерами продвигаются переговоры. <...> Надеемся, что в скором времени с новыми партнерами начнут выпускать новую линейку», – сказал Яковлев.

Планируется, что на предприятии также будут дособраны машинокомплекты, оставшиеся от Hyundai.

Сроки начала выпуска новых авто не раскрываются. Также неизвестно, кто станет партнером по производству новой линейки.

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Источник: «Фонтанка.ру»