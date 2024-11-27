#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Сети завирусилось видео с маленьким китайцем: удивитесь, на чем он передвигается
27 ноября
В Сети завирусилось видео с маленьким китайцем: удивитесь, на чем он передвигается
Пронырливые китайцы оседлали ИИ: в Китае...
Toyota RAV4
27 ноября
Стало известно, когда Toyota RAV4 обновится в последний раз
Последнее обновление Toyota RAV4 текущего...
Тонкости осмотра подержанной машины перед покупкой
27 ноября
Тонкости осмотра подержанной машины перед покупкой
Эксперт Родионов перечислил пять важных...

На заводе АГР наладят выпуск новых современных автомобилей

Компания АГР запустит новую линейку машин на бывшем заводе Hyundai в Петербурге

Автомобильная компания АГР вскоре может начать выпуск новых моделей машин на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на заместителя главы комитета по промышленной политике Петербурга Алексея Яковлева.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Насколько нам известно, у них достаточно успешно с восточными партнерами продвигаются переговоры. <...> Надеемся, что в скором времени с новыми партнерами начнут выпускать новую линейку», – сказал Яковлев.

Рекомендуем
Горячая новинка АВТОВАЗа – наша замена для Toyota Camry

Планируется, что на предприятии также будут дособраны машинокомплекты, оставшиеся от Hyundai.

Сроки начала выпуска новых авто не раскрываются. Также неизвестно, кто станет партнером по производству новой линейки.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Фонтанка.ру»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:AGR
Количество просмотров 12
27.11.2024 
Фото:AGR
Поделиться:
Оцените материал:
0