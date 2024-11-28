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В импортозамещение вложат еще 600 млн рублей – на что они пойдут?

Минпромторг поддержит четыре проекта в сфере импортозамещения автокомпонентов

Поддержку субсидиями еще четырех проектов в области импортозамещения автомобильных компонентов берется обеспечить Минпромторг РФ. Один из проектов касается разработки и освоения производства механизмов регулировки положения сидений – как механических, так и электрических; этим направлением займется компания «Ладапласт-Т» из Тольятти, являющаяся поставщиком АВТОВАЗа.

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Второй проект – это разработка технологии автоматизированного производства электробензонасосов и топливоподающих модулей низкого давления на их основе. Проект ведет компания СОАТЭ из Старого Оскола, поставщик большинства автозаводов в РФ.

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Еще один проект посвящен разработке унифицированного электродвигателя для систем охлаждения двигателей легковых авто, а четвертый предполагает освоение выпуска датчиков скорости вращения колеса и систем управления трансмиссией легковых автомобилей – оба направления будет вести КЗАЭ из Калуги, также серьезный поставщик предприятий автопрома. Во всех четырех проектах Минпромторг будет компенсировать часть затрат на НИОКР, общий объем инвестиций составит 600 млн рублей.

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Источник: Автопоток, АКМ

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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