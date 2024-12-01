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За эти долги лишают водительских прав

Юрист Салкин: водительские права отберут за долги по алиментам

Водительские права могут отобрать при наличии задолженности по алиментам, рассказал юрист Михаил Салкин.

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Например, в российской столице, если автомобиль находится под арестом судебными приставами, водителя остановят на ближайшем посту и задержат машину до прибытия судебного пристава, рассказал специалист.

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Он заметил, что закон об исполнительном производстве разрешает также приостановить действие водительских прав при наличии долга по возмещению вреда здоровью, причиненного преступным путем.

Юрист пояснил, что, если есть долги перед банками, которые взыскиваются судебными приставами, ограничивать в праве управления автомобилем запрещается.

Ранее «За рулем» перечислил ТОП-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

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Источник: News.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 217
01.12.2024 
Фото:Depositphotos
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