В Сети завирусилось видео с маленьким китайцем: удивитесь, на чем он передвигается

Пронырливые китайцы оседлали ИИ: в Китае мальчик прокатился верхом на робособаке

Пока американских робопсов учат патрулировать поместье Мар-а-Лаго вновь избранного президента США Дональда Трампа в городке Палм-Бич в штате Флорида, в Китае дети оседлали таких робособак и запросто катаются на них.

В Сети завирусилось видео, как в Китае отец маленького мальчика усадил его верхом на робопса, который прокатил его по улице города к удивлению зевак. Интересно то, что малыш совсем не боится такого способа передвижения, а прохожие с удовольствием снимают происходящее на свои гаджеты.





К слову, в Китае в ближайшей перспективе прогнозируют рост продаж робособак. По словам директора по маркетингу одной из робототехнических компаний Цзинь Да, для оценки эффективности роботов-собак уже проведены различные испытания. Например, специалисты проверили, как робопсы работают на возвышенностях с уклоном более 45 градусов.

«Я уверен, что такие устройства могут принести пользу обществу», – убежден топ-менеджер.

Разработки четвероногих помощников пока находятся на ранних стадиях, и Китай стал одним из первых новаторов в этой сфере. Ну а пока разработки не вышли на новый уровень, на робопсах в Китае катают маленьких китайцев.

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Источник: bigasia.ru