Пришли новые лидеры: китайцы жестко теснят японских автопроизводителей

Bloomberg: Honda, Nissan и Mitsubishi проиграли конкуренцию китайцам в Азии

Японские автопроизводители потеряли значительную долю азиатского рынка, где доминировали долгое время, уступив лидерство китайским компаниям. Об этом пишет Bloomberg, изучив статистику регистрации новых машин.

В самой КНР, являющейся крупнейшим авторынком в мире, японские автопроизводители борются за выживание. С 2019 по 2024 год японцы потеряли самые значительные доли рынка среди всех брендов в Китае, Сингапуре, Таиланде Малайзии и Индонезии.

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Источник: Bloomberg