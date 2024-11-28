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Пришли новые лидеры: китайцы жестко теснят японских автопроизводителей

Bloomberg: Honda, Nissan и Mitsubishi проиграли конкуренцию китайцам в Азии

Японские автопроизводители потеряли значительную долю азиатского рынка, где доминировали долгое время, уступив лидерство китайским компаниям. Об этом пишет Bloomberg, изучив статистику регистрации новых машин.

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В самой КНР, являющейся крупнейшим авторынком в мире, японские автопроизводители борются за выживание. С 2019 по 2024 год японцы потеряли самые значительные доли рынка среди всех брендов в Китае, Сингапуре, Таиланде Малайзии и Индонезии.

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Источник: Bloomberg

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
28.11.2024 
Фото:Unsplash
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