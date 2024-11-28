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Стало известно, сколько китайских марок на авторынке России

«Авито авто»: доля китайских машин на рынке РФ достигла 68%

Доля китайских марок на авторынке России в текущем году стабилизировалась на 68%, рассказал руководитель команды аналитиков коммерческого блока «Авито авто» Артем Соколов в ходе конференции «Высшая передача». На российские бренды пришлось 22% продаж.

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В 2023 году китайские машины заняли 58% рынка, затем их продажи увеличились на 38%, по данным «Авито авто». Сейчас на рынке наблюдается стабилизация присутствия китайских марок, что стало новым трендом. Это подтверждает анализ кросс-интереса клиентов.

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Так, владельцы новых «китайцев» ранее искали в интернете информацию о европейских, японских и корейских авто, а б/у автомобили просматривали наряду с китайскими. Сейчас новые «китайцы» конкурируют с машинами своего же автопрома.

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Источник: «Ведомости»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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