Проведению техосмотров в РФ уделят пристальное внимание – генпрокурор дал поручение

Генпрокурор Краснов поручил проверить работу ГАИ в части проведения техосмотра

Необходимо дать уголовно-правовую оценку работе Госавтоинспекции и проверить по всем субъектам России, как осуществляется техосмотр транспортного бизнеса. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Проверки надо провести по всей стране во всех субъектах Федерации, это не разовая ситуация, необходимо дать уголовно-правовую оценку», – подчеркнул генпрокурор.

На встрече с представителями бизнес-сообществ к генпрокурору обратился оператор пункта технического осмотра, работающего в Челябинской области. Он пожаловался на ненадлежащую организацию техосмотров автобусов, в том числе в рамках заключенных госконтрактов. Оператор отметил, что сотрудники подразделения ГАИ, занимающиеся техосмотром, не выполняют свою работу в срок и намеренно не дают функционировать его предприятию.

Краснов поручил прокурору Челябинской области провести проверку по заявлению бизнесмена, с целью «встряхнуть и дисциплинировать» сотрудников региональной Госавтоинспекции.

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Источник: t.me/genprocrf