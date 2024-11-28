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Проведению техосмотров в РФ уделят пристальное внимание – генпрокурор дал поручение

Генпрокурор Краснов поручил проверить работу ГАИ в части проведения техосмотра

Необходимо дать уголовно-правовую оценку работе Госавтоинспекции и проверить по всем субъектам России, как осуществляется техосмотр транспортного бизнеса. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов.

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«Проверки надо провести по всей стране во всех субъектах Федерации, это не разовая ситуация, необходимо дать уголовно-правовую оценку», – подчеркнул генпрокурор.

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На встрече с представителями бизнес-сообществ к генпрокурору обратился оператор пункта технического осмотра, работающего в Челябинской области. Он пожаловался на ненадлежащую организацию техосмотров автобусов, в том числе в рамках заключенных госконтрактов. Оператор отметил, что сотрудники подразделения ГАИ, занимающиеся техосмотром, не выполняют свою работу в срок и намеренно не дают функционировать его предприятию.

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Краснов поручил прокурору Челябинской области провести проверку по заявлению бизнесмена, с целью «встряхнуть и дисциплинировать» сотрудников региональной Госавтоинспекции.

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Источник: t.me/genprocrf

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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