#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Цены на ввозимые в Россию по параимпорту автомобили снова вырастут — подробности
28 ноября
Цены на ввозимые в Россию по параимпорту автомобили снова вырастут — подробности
Эксперт Мосеев предрек рост цен на новые...
Проезд на поездах скоро подорожает
28 ноября
Проезд на поездах скоро подорожает
С 1 декабря 2024 года РЖД поднимут тарифы на...
УАЗ Патриот
28 ноября
УАЗ серьезно обновит внедорожник Патриот: что изменится
УАЗ оснастит обновленный Патриот дизелем и МКП6...

180 сил, средний расход 6,35 л/100 км: популярный «китаец» обновился

Марка Geely представила рестайлинговый кроссовер Coolray

Компания Geely представила в КНР обновленный кроссовер Coolray первого поколения. На родине он называется BinYue L и предлагается в двух комплектациях с названиями Star Diamond Edition/Star Honor Edition. В КНР кроссовер будет стоить от 79,8 тыс. до 86,8 тыс. юаней (1,2-1,3 млн рублей).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Горячая новинка АВТОВАЗа – наша замена для Toyota Camry

Под капотом автомобиля 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатый робот. До «сотни» Coolray разгоняется за 7,6 секунды, средний расход топлива – 6,35 л/100 км.

Размеры кроссовера: 4380×1800×1609 мм при колесной базе 2600 мм.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Особенностью оснащения стала платформа Flyme Auto со множеством разных технологий и улучшенным голосовым управлением, а также медиасистема с диагональю экрана 14,6 дюйма.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

Обновленный Geely Coolray
Обновленный Geely Coolray
Обновленный Geely Coolray
Обновленный Geely Coolray
Обновленный Geely Coolray
  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 10
28.11.2024 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Coolray

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв