180 сил, средний расход 6,35 л/100 км: популярный «китаец» обновился

Марка Geely представила рестайлинговый кроссовер Coolray

Компания Geely представила в КНР обновленный кроссовер Coolray первого поколения. На родине он называется BinYue L и предлагается в двух комплектациях с названиями Star Diamond Edition/Star Honor Edition. В КНР кроссовер будет стоить от 79,8 тыс. до 86,8 тыс. юаней (1,2-1,3 млн рублей).

Под капотом автомобиля 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатый робот. До «сотни» Coolray разгоняется за 7,6 секунды, средний расход топлива – 6,35 л/100 км.

Размеры кроссовера: 4380×1800×1609 мм при колесной базе 2600 мм.

Особенностью оснащения стала платформа Flyme Auto со множеством разных технологий и улучшенным голосовым управлением, а также медиасистема с диагональю экрана 14,6 дюйма.

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Источник: ITHome