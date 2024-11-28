116 л.с., автомат: этот новый «американец» продается в России по цене Москвича

В России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,85 млн рублей

В Россию по альтернативным схемам продолжают поставлять компактный кроссовер Chevrolet Tracker, цена автомобиля начинается от 1,85 млн рублей. За столько машину 2023 г. в. привезет под заказ компания из Владивостока.

Предлагается автомобиль, оснащенный 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 116 л.с. и классической 6-ступенчатой АКП. У машины есть руль с «урезанной» мультифункцией, люк в крыше, климат-контроль, мультимедийная система и прочее.

Аналогичный кроссовер 2021 г. в. дилер из Перми предлагает за 2,055 млн рублей, а вариант с 165-сильным турбомотором объемом 1,3 литра и вариатором привезет под заказ компания из Владивостока за 2,1 млн рублей.

Chevrolet Tracker

Самые дорогие Chevrolet Tracker оснащаются 132-сильным трехцилиндровым мотором объемом 1,2 литра. Из наличия они продаются в Уфе и Москве по цене 2 629 000 и 2 790 000 рублей соответственно.

Chevrolet Tracker последнего поколения построен на платформе Global Emerging Markets (GEM). По своим размерам он близок к Chery Tiggo 4 Pro: 4270х1791х1627 мм при колесной базе 2570 мм.

Chevrolet Tracker

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Источник: «Автоновости дня»