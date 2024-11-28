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116 л.с., автомат: этот новый «американец» продается в России по цене Москвича

В России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,85 млн рублей

В Россию по альтернативным схемам продолжают поставлять компактный кроссовер Chevrolet Tracker, цена автомобиля начинается от 1,85 млн рублей. За столько машину 2023 г. в. привезет под заказ компания из Владивостока.

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Предлагается автомобиль, оснащенный 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 116 л.с. и классической 6-ступенчатой АКП. У машины есть руль с «урезанной» мультифункцией, люк в крыше, климат-контроль, мультимедийная система и прочее.

Аналогичный кроссовер 2021 г. в. дилер из Перми предлагает за 2,055 млн рублей, а вариант с 165-сильным турбомотором объемом 1,3 литра и вариатором привезет под заказ компания из Владивостока за 2,1 млн рублей.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

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Самые дорогие Chevrolet Tracker оснащаются 132-сильным трехцилиндровым мотором объемом 1,2 литра. Из наличия они продаются в Уфе и Москве по цене 2 629 000 и 2 790 000 рублей соответственно.

Chevrolet Tracker последнего поколения построен на платформе Global Emerging Markets (GEM). По своим размерам он близок к Chery Tiggo 4 Pro: 4270х1791х1627 мм при колесной базе 2570 мм.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 16
28.11.2024 
Фото:Chevrolet
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