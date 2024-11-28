Популярный китайский бренд переписал цены на свои машины: они уже известны

В России компания Geely подняла цены на модели Atlas, Coolray и Preface

Китайская Geely переписала цены на свою продукцию в России. Изменилась стоимость трех моделей: седана Geely Preface и кроссоверов Geely Coolray и Geely Atlas. Все они стали дороже на 50 тыс. рублей.

С учетом прибавки стоимость Geely Preface составляет сейчас от 3,238 до 3,446 млн рублей; цена Geely Coolray находится в пределах 2,763-3,103 млн рублей. Geely Atlas стоит от 3,474 до 3,974 млн рублей.

Geely уже повышала стоимость своих машин в начале ноября, прибавка, в зависимости от модели (а тогда не подорожал только базовый Geely Emgrand и Geely Atlas Pro во всех комплектациях), составила от 7,2 тыс. до 163,2 тыс. рублей.

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Источник: Geely