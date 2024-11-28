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Замерз замок в машине: есть проверенные способы открыть автомобиль

Эксперт Соколов перечислил шесть способов разморозки замка автомобиля

Существует несколько способов, с помощью которых можно разморозить замок машины, рассказал эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. Он пояснил, что средство для размораживания замков помогает удалить из замка лишнюю воду и предотвращает повторное замерзание.

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Следует распылить средство на замочную скважину и выждать несколько минут. Далее необходимо удалить остатки льда щеткой и осторожно открыть замок.

Разморозить замок можно также с помощью омывайки. Жидкость нужно налить на замок, вставить и повернуть ключ в замочной скважине. Жидкий ключ и WD-40 также помогут открыть замерзший замок.

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Проще всего открыть замерзший замок, набрав теплую воду в шприц и точечно влив в личинку. Также поможет зажигалка. Ею нужно разогреть ключ и вставить его в личинку замка.

Открыть замерзший замок можно и при помощи строительного фена. Для этой цели подойдут и крепкие спиртные напитки. Нужно набрать жидкость в шприц и влить ее в личинку, рассказал Соколов.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
28.11.2024 
Фото:Depositphotos
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