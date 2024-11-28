В Россию вернулся надежный семейный кроссовер: он намного дешевле «китайцев»

В России появились в продаже кроссоверы Chevrolet Captiva по цене от 2,75 млн рублей

Семиместный семейный кроссовер Chevrolet Captiva продолжают поставлять в Россию по параллельному импорту. Его цена сейчас начинается от 2,75 млн рублей. Стоимость 7-местных «китайцев» сейчас выше. Chery Tiggo 8 Pro Max стоит около 3,3 млн рублей, а цена Geely Okavango начинается от 3 656 190 рублей.

Chevrolet Captiva

Предлагается Chevrolet Captiva последнего, второго поколения, с 1,5-литровым бензиновым турбомотором Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л.с., бесступенчатым вариатором и передним приводом.

За 2,75 млн рублей новый автомобиль продает из наличия частник из Воронежа. Уточняется, что в стоимость входит утильсбор и пакет документов, необходимых для постановки машины на учет.

Chevrolet Captiva

Кроссовер предлагается в максимальной комплектации Premier, включающей третий ряд сидений, кожаный салон, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и прочее.

В других городах России аналогичные автомобили стоят дороже.

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Источник: Автоновости дня