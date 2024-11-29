Новость о «тревожном чемоданчике» взбудоражила россиян — что происходит?
В МЧС опровергли факт призыва к россиянам о сборе «тревожного чемоданчика»
Распространившаяся в Сети по всем российским СМИ новость о необходимости собрать «тревожный чемоданчик» оказалась четырехгодичной давности. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
«Это [статья] 2020 года. Все вопросы к журналистам. Дату публикации же можете увидеть. [Массово подхватили] просто потому, что эта тема совпадает с повесткой. Вот и все», – уточнили в ведомстве.
Напомним, с утра российские паблики Telegram и различные СМИ опубликовали призыв к россиянам собрать «тревожный чемоданчик». В перечне, помимо прочего, фигурируют аптечка, продукты, фонарик, сменное белье, нож, еда и другие необходимые предметы на случай ЧП.
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Источник: rtvi.com
Фото:АГН «Москва» | МЧС России
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29.11.2024
Фото:АГН «Москва» | МЧС России
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