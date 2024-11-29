Назвали самые популярные недорогие автомобили с пробегом: цены вполне доступны

«Рольф» перечислил семь популярных подержанных машин с ценой 1,1–1,2 млн рублей

Аналитики «Рольф» сформировали перечень недорогих машин с пробегом с ценой 1,1–1,2 млн рублей, которые россияне покупали чаще всего в 2024 году.

Так, лидирует Hyundai Tucson со средней ценой 946 тыс. рублей с долей в 4,5% в сегменте машин экономкласса. Средний срок оборачиваемости этой машины составил 34 дня, пояснил директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом «Рольф» Игорь Головань.

На второй строчке Ford Focus со средней ценой 700 тыс. рублей и сроком продажи в 40 дней. Далее следует Kia Rio со средней стоимостью 970 тыс. рублей и сроком продажи 34 дня.

Также в список попали такие модели, как Kia Ceed, Skoda Octavia, Opel Astra и Mitsubishi Outlander.

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Источник: «Газета.Ru»