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Как избежать обмана при покупке машины с рук

Эксперт Родионов назвал три серьезные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал основные ошибки при покупке авто с рук.

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Так, не стоит полагаться только на показания толщиномера при оценке кузовного ремонта машины. Технологии позволяют сейчас имитировать заводскую толщину лакокрасочного покрытия, даже если кузовной элемент был перекрашен или заменен, пояснил специалист.

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Также нельзя ограничиваться проверкой машины на онлайн-сервисах и совершать покупку без осмотра в автосервисе, рассказал Родионов. Профессионалы на специальном оборудовании проверят машину на наличие скрытых поломок и оценят возможные расходы на ремонт.

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А еще при покупке машины с пробегом не стоит забывать проверить VIN-номер. Бывает, что в объявлении указаны одни цифры, а в действительности номер другой.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: «Лента.ру»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
29.11.2024 
Фото:Depositphotos
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