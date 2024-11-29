Как избежать обмана при покупке машины с рук

Эксперт Родионов назвал три серьезные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов назвал основные ошибки при покупке авто с рук.

Так, не стоит полагаться только на показания толщиномера при оценке кузовного ремонта машины. Технологии позволяют сейчас имитировать заводскую толщину лакокрасочного покрытия, даже если кузовной элемент был перекрашен или заменен, пояснил специалист.

Также нельзя ограничиваться проверкой машины на онлайн-сервисах и совершать покупку без осмотра в автосервисе, рассказал Родионов. Профессионалы на специальном оборудовании проверят машину на наличие скрытых поломок и оценят возможные расходы на ремонт.

А еще при покупке машины с пробегом не стоит забывать проверить VIN-номер. Бывает, что в объявлении указаны одни цифры, а в действительности номер другой.

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Источник: «Лента.ру»