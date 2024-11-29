В России хотят поменять правила компенсационных выплат по ОСАГО

Страховщиков в РФ обяжут платить за ДТП при отсутствии у виновника полиса ОСАГО

В ГД РФ предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО в случае, если у виновника ДТП отсутствует страховка, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный документ.

Так, Закон об ОСАГО хотят дополнить главой, согласно которой при отсутствии полиса возмещение будет производиться профессиональным объединением страховщиков.

Сейчас по закону, если у виновника ДТП нет ОСАГО, возмещение присуждается из специального компенсационного фонда. При этом возмещается только ущерб, причиненный жизни или здоровью.

Возмещение затрат на ремонт машины осуществляется через суд.

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Источник: «Известия»