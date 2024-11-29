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В России хотят поменять правила компенсационных выплат по ОСАГО

Страховщиков в РФ обяжут платить за ДТП при отсутствии у виновника полиса ОСАГО

В ГД РФ предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО в случае, если у виновника ДТП отсутствует страховка, пишут «Известия» со ссылкой на разработанный документ.

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Так, Закон об ОСАГО хотят дополнить главой, согласно которой при отсутствии полиса возмещение будет производиться профессиональным объединением страховщиков.

Сейчас по закону, если у виновника ДТП нет ОСАГО, возмещение присуждается из специального компенсационного фонда. При этом возмещается только ущерб, причиненный жизни или здоровью.

Возмещение затрат на ремонт машины осуществляется через суд.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
29.11.2024 
Фото:Depositphotos
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