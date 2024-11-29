Сэкономить 1 млн при покупке: богато оснащенный 245-сильный минивэн теперь в РФ

В России в продаже появился новый минивэн Toyota Sienna за 9,8 млн рублей

В России появились в продаже полноприводные минивэны Toyota Sienna 2024 модельного года, их поставляют по параллельному импорту, цена составляет 9,8 млн руб. Автосалон обещает хорошую скидку при оформлении кредита, полиса каско и сдаче старой машины в трейд-ин. По словам продавца, общая выгода может составить 1 млн руб.

Toyota Sienna

Автомобиль построен на базе Toyota Highlander и оборудован гибридной силовой установкой, включающей два электродвигателя и бензиновый атмосферник.

Общая отдача составляет 245 л.с. У минивэна четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль и множество опций, отвечающих за комфорт и безопасность.

Toyota Sienna

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Источник: Autonews.ru