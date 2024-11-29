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Volkswagen запустил производство нового большого кроссовера
29 ноября
Volkswagen запустил производство нового большого кроссовера
Компания Volkswagen начала выпуск кроссовера...
«Китаец» второй волны: надежный седан с пробегом за 750 тыс. рублей
29 ноября
«Китаец» второй волны: надежный седан с пробегом за 750 тыс. рублей
Эксперт «За рулем» рассказал о седане Changan...
Toyota Sienna
29 ноября
Сэкономить 1 млн при покупке: богато оснащенный 245-сильный минивэн теперь в РФ
В России в продаже появился новый минивэн...

Сэкономить 1 млн при покупке: богато оснащенный 245-сильный минивэн теперь в РФ

В России в продаже появился новый минивэн Toyota Sienna за 9,8 млн рублей

В России появились в продаже полноприводные минивэны Toyota Sienna 2024 модельного года, их поставляют по параллельному импорту, цена составляет 9,8 млн руб. Автосалон обещает хорошую скидку при оформлении кредита, полиса каско и сдаче старой машины в трейд-ин. По словам продавца, общая выгода может составить 1 млн руб.

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Toyota Sienna
Toyota Sienna

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Автомобиль построен на базе Toyota Highlander и оборудован гибридной силовой установкой, включающей два электродвигателя и бензиновый атмосферник.

Общая отдача составляет 245 л.с. У минивэна четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль и множество опций, отвечающих за комфорт и безопасность.

Toyota Sienna
Toyota Sienna

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 4
29.11.2024 
Фото:Toyota
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