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Редчайший Запорожец выставили на продажу: известна цена

В Пензе собственник продает уникальный «АЗ-965 «Запорожец» за 5 млн рублей

В Пензе продают за 5 млн рублей ЗАЗ-965 с силовой установкой от ВАЗ-2108. Собственник пояснил, что работал над созданием автомобиля 5 лет, за основу был взят ЗАЗ-965, а рулевая, ходовая и силовая – от ВАЗ-2108.

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У автомобиля кастомная выхлопная система, бензобак на 30 л и глушитель ручной работы изготовлены из нержавеющей стали. Салон отделан кожей.

Запорожец стоит на учете, все изменения были узаконены, внесены в паспорт и свидетельство транспортного средства. Есть разрешение для эксплуатации авто на дорогах общего пользования.

Тюнингованный ЗАЗ-965
Тюнингованный ЗАЗ-965
Тюнингованный ЗАЗ-965
Тюнингованный ЗАЗ-965
Тюнингованный ЗАЗ-965
Тюнингованный ЗАЗ-965

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Источник: «Авто.ру»

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Ушакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 12
29.11.2024 
Фото:auto.ru
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