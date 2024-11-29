Бензин в России дешевеет и одновременно дорожает

Стоимость бензина АИ-92 на российской бирже снизилась в ноябре на 0,7%

Цены на бензин марки «Регуляр-92» на бирже по итогам ноября снизились на 0,7%, при этом стоимость бензина марки «Премиум-95» выросла на 1,3%. Такие данные следуют из материалов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Таким образом, цена бензина АИ-92 снизилась за месяц на 0,7% и составила 59,142 тыс. рублей за тонну. А стоимость бензина АИ-95 выросла на 1,3% и составила 62,682 тыс. рублей за тонну.

Цена на летнее дизельное топливо упала в ноябре на 1%, до 60,113 тыс. рублей за тонну, стоимость межсезонного дизеля снизилась на 3% (57,837 тыс. рублей за тонну), а цена зимнего дизеля выросла на 1,3%, до 73,538 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута выросла на 6%, до 28,677 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей – на 1%, до 80,667 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 13%, до 28,137 тыс. рублей за тонну.

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Источник: tass.ru