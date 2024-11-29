#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Собственника автомобиля теперь можно проверить в два клика не выходя из дома
29 ноября
Собственника автомобиля теперь можно проверить в два клика не выходя из дома
Автовладельцы могут подтвердить собственность...
Omoda C5
29 ноября
Обновленный популярный «китаец» поступил в продажу в России: известна цена
АГ «Авилон»: у дилеров появились обновленные...
Дешевле только Лада: составлен рейтинг самых дешевых китайских седанов в России
29 ноября
Дешевле только Лада: составлен рейтинг самых дешевых китайских седанов в России
Jetta VA3 и Geely Emgrand вошли в топ-9 самых...

Бензин в России дешевеет и одновременно дорожает

Стоимость бензина АИ-92 на российской бирже снизилась в ноябре на 0,7%

Цены на бензин марки «Регуляр-92» на бирже по итогам ноября снизились на 0,7%, при этом стоимость бензина марки «Премиум-95» выросла на 1,3%. Такие данные следуют из материалов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Таким образом, цена бензина АИ-92 снизилась за месяц на 0,7% и составила 59,142 тыс. рублей за тонну. А стоимость бензина АИ-95 выросла на 1,3% и составила 62,682 тыс. рублей за тонну.

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

Цена на летнее дизельное топливо упала в ноябре на 1%, до 60,113 тыс. рублей за тонну, стоимость межсезонного дизеля снизилась на 3% (57,837 тыс. рублей за тонну), а цена зимнего дизеля выросла на 1,3%, до 73,538 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута выросла на 6%, до 28,677 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей – на 1%, до 80,667 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 13%, до 28,137 тыс. рублей за тонну.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 22
29.11.2024 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0