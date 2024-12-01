Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Aura едет к дилерам: цены и комплектации

АВТОВАЗ объявил старт продаж бизнес-седанов Lada Aura. С 30 ноября 2024 года первые автомобили поступят в дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга, а с декабря начнется поставка в другие регионы России. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на модель начинается от 2 599 000 рублей.

П оправки в КоАП — штрафы с 1 января вырастут

Госдума России рассмотрит поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ уже поступил к парламентариям.

Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз

Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона об увеличении штрафа за повторное управление машиной без действующего ОСАГО. Согласно документу, при повторной езде без полиса с нарушителя взыщут штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

«За рулем» завоевал 3-e место в гонке «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

Гонка «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024» объединила любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта, российских блогеров и журналистов, а также в ней приняли участие люди с ограниченными возможностями и ветераны СВО, что подчеркнуло инклюзивный характер мероприятия.

В России хотят разрешить чинить машины по ОСАГО старыми запчастями

В России рассматривают возможность на законодательном уровне разрешить ремонт авто б/у запчастями по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что из-за санкций образовалась нехватка многих новых импортных комплектующих, к тому же они заметно подорожали.

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