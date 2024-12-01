#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
17 декабря
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
CarMoney: россияне определились, куда они...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Lada Aura едет к дилерам: цены и комплектации

АВТОВАЗ объявил старт продаж бизнес-седанов Lada Aura. С 30 ноября 2024 года первые автомобили поступят в дилерские центры Москвы и Санкт-Петербурга, а с декабря начнется поставка в другие регионы России. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на модель начинается от 2 599 000 рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Поправки в КоАП — штрафы с 1 января вырастут

Госдума России рассмотрит поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ уже поступил к парламентариям.

Штраф за повторное вождение без ОСАГО повысят в пять раз

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

Госдума РФ в первом чтении одобрила проект закона об увеличении штрафа за повторное управление машиной без действующего ОСАГО. Согласно документу, при повторной езде без полиса с нарушителя взыщут штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

«За рулем» завоевал 3-e место в гонке «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

Гонка «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024» объединила любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта, российских блогеров и журналистов, а также в ней приняли участие люди с ограниченными возможностями и ветераны СВО, что подчеркнуло инклюзивный характер мероприятия.

В России хотят разрешить чинить машины по ОСАГО старыми запчастями

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В России рассматривают возможность на законодательном уровне разрешить ремонт авто б/у запчастями по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что из-за санкций образовалась нехватка многих новых импортных комплектующих, к тому же они заметно подорожали.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 459
01.12.2024 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0