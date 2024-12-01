972 л. с. и 4 секунды до «сотни»: представлена самая мощная версия Tank 500

Прием предзаказов на новый Tank 500 Hi4-Z стартует 3 декабря

На автосалоне в Гуанчжоу состоялся долгожданный дебют нового внедорожника Tank 500 Hi4-Z, который стал настоящим прорывом в автомобильной индустрии.

Tank 500

Tank 500 Hi4-Z построен на инновационной платформе Hi4-Z с раздельным полным приводом. Это означает, что каждое из колес может получать оптимальное количество мощности, что особенно важно для внедорожников, которые часто сталкиваются со сложными условиями на бездорожье.

Одной из самых ярких особенностей нового Tank 500 является его мощнейшая гибридная система. Она включает в себя два электромотора, бензиновый двигатель объемом 2,0 литра и батарею ёмкостью 59,05 кВт·ч. Суммарная мощность этой системы достигает внушительных 972 л.с., что делает Tank 500 одним из самых мощных внедорожников на рынке.

Согласно заявленным характеристикам, Tank 500 Hi4-Z способен проехать до 200 км без использования бензина, что достигается благодаря эффективной работе гибридной системы. Быстрая зарядка мощностью до 163 кВт позволяет получить дополнительные 120 км пробега всего за 15 минут.

Разгон до 100 км/ч за 4 секунды – это еще одна впечатляющая характеристика Tank 500 Hi4-Z. Даже при полностью разряженной батарее автомобиль демонстрирует отличную динамику, разгоняясь до 100 км/ч за 5 секунд.

Интерьер Tank 500

В интерьере Tank 500 Hi4-Z также предлагает своим владельцам современные технологии. Полностью цифровая приборная панель и большой мультимедийный экран делают управление автомобилем интуитивно понятным и удобным. Внедорожник оснащен всеми необходимыми функциями для комфортной поездки, включая системы помощи водителю и продвинутую мультимедийную систему.

Прием предварительных заказов на Tank 500 Hi4-Z начнется 3 декабря.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: SpeedMe