В Россию приехал достойный конкурент Land Cruiser: подробности и цены

В России появился новый Infiniti QX80 2024 в топовом исполнении Autograph

Infiniti QX80 2024 года в топовой комплектации Autograph за 21,625 млн рублей станет достойным конкурентом для Toyota Land Cruiser 300.

Infiniti QX80 2024

Сердцем QX80 Autograph является мощный 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с турбонаддувом, развивающий впечатляющие 450 л.с. Эта мощь передается на все четыре колеса через плавную 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, аналогичную тем, что используются в автомобилях Mercedes-Benz. Заявленный расход топлива составляет 13 литров на 100 километров.

Экстерьер в комплектации Autograph выделяется двухцветной окраской кузова, эффектной черной решеткой радиатора и стильными 22-дюймовыми легкосплавными дисками. Салон отделан высококачественной натуральной кожей, дополненной изысканными вставками из ясеня и матовым хромом. Сиденья первого и второго рядов не только подогреваются и вентилируются, но и оснащены массажной функцией. На втором ряду – капитанские кресла, а диван третьего ряда – с подогревом и функцией складывания.

Интерьер Infiniti QX80 2024

Infiniti QX80 2024 Autograph оборудован современной медиасистемой Infiniti InTouch с двумя сенсорными экранами – 14,3-дюймовым главным и 9-дюймовым дополнительным. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto обеспечивает бесшовную интеграцию со смартфоном. А для истинных меломанов предусмотрена премиальная акустическая система Klipsch Reference Premiere с 24 динамиками, которая обеспечит кристально чистое и объемное звучание.

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Источник: SpeedMe